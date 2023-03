Bia Haddad Maia perde para tenista de 20 anos e é eliminada de Indian Wells

Emma Raducanu fechou o jogo em 2 sets a 1 e ficou com a vaga às oitavas; Bia ainda disputa duplas feminina

EFE/EPA/RAY ACEVEDO Bia foi eliminada na terceira fase do simples feminino, mas segue em disputa nas duplas



A brasileira Beatriz Haddad Maia, 13ª no ranking do tênis feminino na WTA, perdeu por 2 sets a 1 (parciais 6/1, 2/6 e 6/4) para a britânica Emma Raducanu, de 20 anos, e está eliminada da chave de simples feminino do Masters de Indian Wells. Após perder o primeiro set, Bia se recuperou e conseguiu duas quebras para igualar o jogo. No set decisivo saiu atrás e conseguiu chegar em 5/4, porém a britânica fechou com excelência e ficou com a vaga para as oitavas de final. Apesar da derrota, Bia Haddad Maia segue viva no torneio dos Estados Unidos. Nas duplas femininas, ela joga ao lado da alemã Laura Siegemund contra a dupla Kickenok e Ostapenko. O jogo estava marcado para às 20h30 (horário de Brasília), mas como a partida do simples terminou depois das 20h, o segundo jogo deve ter um atraso.