Bia Haddad sente dores no joelho, abandona torneio em Eastbourne e vira dúvida para Wimbledon

Número 13 do ranking mundial já não tinha disputado o WTA 250 de Birmingham por causa de uma lesão

Reprodução/Twitter/@timebrasil Bia Haddad Maia deixou o WTA 500 de Eastbourne por causa de dores no joelho



Principal tenista do país, Beatriz Haddad Maia precisou abandonar o WTA 500 de Eastbourne, nesta quarta-feira, 28. Durante o confronto contra a croata Petra Martic, válido pelas oitavas de final do campeonato realizado no Reino Unido, a brasileira sentiu dores no joelho, foi atendida por seu fisioterapeuta e não voltou mais para a quadra. Na ocasião, o jogo estava no segundo set, com parcial de 3/2 a favor da europeia. No primeiro set, a paulista já havia sido derrotada por 6/4. Com a nova lesão, Bia vira dúvida para Wimbledon, competição marcada para começar na próxima semana. A número 13 do ranking mundial, vale lembrar, já não tinha disputado o WTA 250 de Birmingham por causa de dores no joelho.