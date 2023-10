Bia Haddad vence final do WTA Elite Trophy e conquista maior título da carreira

Brasileira desbancou a Qinwen Zheng por 2 sets a 0 no torneio simples e também se sagrou vitoriosa na disputa de duplas ao lado da russa Veronica Kudermetova

Reprodução/X/@wta Bia Haddad conquistou o título da WTA Elite Trophy



A brasileira Bia Haddad se sagrou campeã no WTA Elite Trophy, na China, maior título individual na carreira. Na manhã deste domingo, ela derrotou Qinwen Zheng, 18ª do mundo, por 2 sets a 0. Foram 2h50 de partida no torneio, que reuniu as melhores tenistas do ano fora do top 8. A tenista ainda retornou à quadra e conquistou a disputa de duplas ao lado da russa Veronica Kudermetova. É a primeira vez que as duas conquistam um título da WTA juntas. A brasileira ficou invicta na competição. Com a conquista, ela somou 700 pontos no ranking mundial da WTA e subirá da 19ª para 11ª posição, apenas uma abaixo da melhor marca da carreira. Com a pontuação alcançada, Bia também está matematicamente classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A tenista chegou ao seu terceiro título no circuito da WTA. Antes, ela havia vencido os 250 em Nottingham e Birmingham em junho de 2022. Agora, ela conquistou o Elite Trophy sem perder sets em toda a competição.

Brilliant from Bia 👏 Haddad Maia claims her first Hologic WTA Tour title of the 2023 season, defeating Zheng 7-6(11), 7-6(4) in Zhuhai!#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/u0zRtEImeU — wta (@WTA) October 29, 2023

Entre os jogos, a final foi a partida de sets diretos mais longa da temporada. Antes, a paulistana deixou pelo caminho a francesa Caroline Garcia e a russa Daria Kasatkina antes de chegar à final. A outra finalista, Qinwen Zheng, que é número 18 do ranking com apenas 21 anos, vinha de uma sequência de oito vitórias consecutivas, que resultaram em seu primeiro título WTA 500, em Zhengzhou, semanas antes. Após a derrota, a chinesa não escondeu o descontentamento, mas agradeceu o apoio da torcida local.