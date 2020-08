Bolt testa positivo para Covid-19 após festa com aglomeração e sem máscaras

Bolt se submeteu ao exame dias depois de uma festa surpresa organizada pela namorada Kasi Bennett para comemorar o aniversário dele de 34 anos

Reprodução/Instagram Usain Bolt ao lado da estátua inspirada na sua principal comemoração



Usain Bolt, um dos melhores atletas de todos os tempos, testou positivo para Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Na tarde desta segunda-feira, 24, o homem mais rápido do mundo confirmou que foi diagnosticado com a doença e que seguirá em isolamento em sua residência. A notícia surge dias após o ex-atleta ser presenteado com uma festa de aniversário surpresa, recebendo vários amigos que não utilizaram máscaras de proteção.

De acordo com a Rádio Nationwide XJ, Bolt se submeteu ao exame no último sábado, dias depois de uma festa surpresa organizada pela namorada Kasi Bennett para comemorar o aniversário dele de 34 anos. Conforme o veículo de informação jamaicano, várias estrelas do esporte teriam comparecido ao evento, como Raheem Sterling, atacante do Manchester City, Leon Bailey, ala do Bayern Leverkusen, o jogador de críquete Chris Gayle e o cantor de Reggae Christopher Martin. Veja vídeos que circulam na internet abaixo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bolt disse que está bem e pediu para que todos fiquem em casa, cumprindo o distanciamento social. A Jamaica tem um total de 1413 casos confirmados de Covid, com 16 mortos. Vale lembrar que a população do país gira na casa dos 3 milhões de habitantes.