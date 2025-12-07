Bortoleto mira 2026: ‘Lutar por coisas maiores’

Brasileiro não escondeu a decepção por ficar fora da zona de pontuação, após ter sentido o carro competitivo em todo o fim de semana

Em sua última prova na temporada de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto passou da euforia do sétimo lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi, conquistado no sábado, à decepção com o 11º lugar na corrida deste domingo. O brasileiro não escondeu a decepção por ter ficado fora da zona de pontuação, após ter sentido o carro competitivo em todo o fim de semana.

“Não vou mentir. É um pouco decepcionante ter terminado fora da zona de pontuação hoje. Infelizmente, tivemos dificuldades com a estabilidade desde a primeira volta e acho que não aproveitamos ao máximo a corrida como deveríamos”, lamentou o brasileiro. “É uma pena, porque o carro estava incrível ontem e eu realmente senti que poderíamos ter marcado alguns pontos hoje.”

Após largar em sétimo, repetindo seu melhor grid na Fórmula 1, Bortoleto teve problemas com a Sauber ainda no início e perdeu ritmo – e posições. O campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 terminou a prova na 12ª posição, mas ganhou um posto com a punição de cinco segundos imposta a Oliver Bearman, da Haas.

O brasileiro foi o 19º colocado na classificação geral, com 19 pontos, enquanto a Sauber terminou na nona colocação entre as dez equipes, com 70 pontos – à frente da Alpine. Bortoleto destacou o “ano bom e valioso” de aprendizado, mas se mostrou ainda mais feliz pela transformação da Sauber em Audi e por abandonar o carro utilizado neste Mundial.

“A temporada acabou, a gente não vai mais usar este carro ano que vem, graças a Deus, porque é difícil. Sabemos que talvez dê para colocar uma volta (boa) na classificação, mas na corrida realmente o ritmo é sempre difícil”, desabafou o piloto em entrevista à Band, prevendo um futuro mais promissor.

“A temporada terminou e já estou ansioso, com vontade de começar a trabalhar no próximo ano e, com sorte, lutar por coisas maiores”, disse. “Teremos carro novo, tudo novo e, se Deus quiser, vai ser um ano de muito aprendizado, um ano que eu consiga colocar muito do que eu aprendi agora, ir para cima e me divertir.”

*Com informações do Estadão Conteúdo