Bortoleto quebra jejum brasileiro na F1 e conquista seus primeiros pontos na Áustria

No Grande Prêmio da Áustria, realizado em Spielberg, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, representando a equipe Sauber, conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1. Após 11 corridas, ele conseguiu somar quatro pontos, um feito significativo para sua carreira. Bortoleto iniciou a corrida na oitava posição e conseguiu manter essa colocação ao longo das 71 voltas, atualmente ocupando a 19ª posição no campeonato de pilotos. A última vez que um brasileiro pontuou na Fórmula 1 foi em 2017, com Felipe Massa, o que torna a conquista de Bortoleto ainda mais relevante. O jovem piloto expressou sua confiança ao afirmar: “Eu sempre soube que era capaz disso. Estou aqui porque um dia quero vencer.” Sua performance na corrida foi marcada por uma estratégia de pit stops bem executada, que lhe permitiu competir de igual para igual com o experiente Fernando Alonso, que terminou em sétimo lugar.

A corrida foi vencida por Lando Norris, da McLaren, que partiu da pole position e manteve a liderança até a bandeirada final. A vitória de Norris reafirma a competitividade da equipe, que tem se destacado nas últimas temporadas. O próximo desafio para os pilotos será o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que ocorrerá em Silverstone entre os dias 4 e 6 de julho. Bortoleto, com sua performance, traz esperança para os fãs brasileiros de Fórmula 1, que aguardavam ansiosamente por um retorno ao pódio. A expectativa é que o jovem piloto continue a evoluir e a trazer bons resultados para sua equipe nas próximas corridas.

