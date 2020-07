Bottas supera Hamilton por 0s012 e conquista 1ª pole na temporada

EFE Como previsto, a Mercedes andou bem à frente da concorrência



A temporada da Fórmula 1 começou com o finlandês Valtteri Bottas surpreendendo ao superar o britânico Lewis Hamilton por apenas 0s012 e conquistar neste sábado (4) a pole position do Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg.

Hexacampeão mundial e líder dos três treinos livres no Red Bull Ring, Hamilton foi para a pista com todo o favoritismo para ser o primeiro colocado no classificatório, mas um pequeno erro na última volta rápida o deixou com o tempo de 1min02s951, contra 1min02s939 de Bottas.

Como previsto, a Mercedes andou bem à frente da concorrência. Quem largará em terceiro lugar na prova deste domingo (5) é o holandês Max Vestappen, da Red Bull, equipe da casa. Entretanto, o piloto da equipe austríaca ficou a mais de meio segundo – 0s538 – do finlandês. O britânico Lando Norris, da McLaren, completa a segunda fila, em quarto.

Para a Ferrari, a tarde em Spielberg foi para se esquecer. O monegasco Charles Leclerc terminou o treino em sétimo, atrás também do tailandês Alexander Albon (Red Bull), quinto, e do mexicano Sergio Pérez (Racing Point), sexto. O alemão Sebastian Vettel, que disputa sua última temporada pela escuderia italiana, foi ainda pior, já que não avançou à terceira parte da classificação e partirá em 11º.

Completam o top 10 do grid, da oitava à décima colocações, nessa ordem, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren; o canadense Lance Stroll, da Racing Point; e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault.

*Com EFE