Brasil avança para a final da Copa do Mundo de Futsal com gol de Dyego

Leto Ribas/CBF Próximo desafio será a final, marcada para domingo, às 12h



O Brasil conquistou uma vaga na final da Copa do Mundo de futsal ao vencer a Ucrânia por 3 a 2 nas semifinais do torneio, que está sendo realizado no Usbequistão. O grande destaque da partida foi o capitão Dyego, que se destacou ao marcar todos os gols da seleção brasileira. A partida teve um início tenso, com a Ucrânia surpreendendo ao abrir o placar no final do primeiro tempo. No entanto, a equipe brasileira reagiu rapidamente no segundo tempo, conseguindo virar o jogo em apenas dois minutos. Apesar da virada, um erro na defesa permitiu que a Ucrânia empatasse a partida.

Dyego, que foi essencial para a vitória, não se deixou abalar e, em uma cobrança de tiro livre, garantiu a vitória do Brasil. Com esse resultado, a seleção brasileira busca seu sexto título mundial, uma conquista que não ocorre desde 2012. O próximo desafio será a final, marcada para domingo, às 12h, no horário de Brasília. Durante a competição, o Brasil manteve um desempenho impecável, com 100% de aproveitamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias