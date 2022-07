Brasil reage, vence a Sérvia com grande atuação e vai à final da Liga das Nações de Vôlei Feminina 

Agora, a seleção brasileira espera o vencedor do duelo entre Itália e Turquia para conhecer seu rival na decisão, que acontece neste domingo

Reprodução/Twitter/@volei Brasil venceu a Sérvia na semifinal da Liga das Nações de Vôlei



A seleção brasileira de vôlei feminina conquistou um grande resultado na manhã deste sábado, 16, ao virar sobre a Sérvia e ganhar a semifinal da Liga das Nações por 3 sets a 1, com parciais de 14/25, 25/18, 26/24 e 25/19. Após mostrar pouca resistência e perder o primeiro set em jogo realizado na cidade de Ancara, na Turquia, o time treinado por José Roberto Guimarães mostrou seu poder de reação, sendo liderado por Gabi e pelas jovens Julia Bergmann e Kisy. Agora, Brasil espera o vencedor do duelo entre Itália e Turquia para conhecer seu rival na decisão, que acontece neste domingo. Criada em 2018, a competição tem os EUA como vencedor das três edições disputadas na categoria feminina. As brasileiras foram vices em duas oportunidades, enquanto a seleção turca terminou na segunda posição em uma ocasião.