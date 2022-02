Bruno Fratus se preocupa com Paulo André no ‘BBB 22’: ‘Está perdendo treino’ 

O nadador afirmou que a participação do atleta no reality show pode prejudicar na preparação para o Mundial de Atletismo, que será disputado de 15 a 24 julho de 2022, nos EUA

Reprodução/Instagram @ iampauloandre Paulo André está participando do BBB 22



Bruno Fratus, medalha de bronze nos 50 metros livre das Olimpíadas de Tóquio-2020, mostrou preocupação com a permanência de Paulo André no “Big Brother Brasil 2022”, reality show da Rede Globo. Através de sua conta no Twitter, o nadador afirmou que o atleta está perdendo treinos, o que pode prejudicar na sua performance no Mundial de Atletismo, que será disputado de 15 a 24 julho de 2022, em Oregon, nos Estados Unidos. “Não queria que o Paulo André saísse hoje, torço pelo cara para caramba. Moleque gente boa e do coração bom… Mas ele está perdendo treino, mano. Mundial de Atletismo é em julho. Que agonia!”, escreveu Fratus.

Na sequência, o nadador utilizou o humor, pedindo para que o Comitê Olímpico do Brasil chamasse Boninho, diretor de televisão do Grupo Globo responsável pelo “BBB”, para organizar um treino dentro da casa mais vigiada do país. “Acho que o Time Brasil podia ligar para o Boninho para organizar esse treino do PA lá dentro da casa”, disse. Paulo André, vale lembrar, está no paredão com Gustavo e Brunna. O eliminado será conhecido na noite desta terça-feira, 22, enquanto a final do reality está programa para 21 de abril, menos de dois meses antes do Mundial de Atletismo.

