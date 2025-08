Campeã mundial dos 100 m rasos é presa acusada de agredir o namorado

Imagens de câmeras de segurança mostraram Sha’Carri Richardson agarrando a mochila do também atleta Christian Coleman, bloqueando sua passagem e o empurrando contra uma parede

Patrick Smith/Getty Images/AFP Sha'Carri Richardson já foi liberada e disputará o Campeonato Americano de Atletismo



A velocista norte-americana Sha’Carri Richardson, campeã mundial e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris nos 100 metros rasos, foi presa no último domingo (27) por suspeita de agredir o namorado, o também atleta Christian Coleman, no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma, nos Estados Unidos. Ela foi liberada no dia seguinte. Segundo o boletim de ocorrência, agentes de segurança do aeroporto acionaram a polícia após presenciaram uma confusão entre o casal. A polícia só divulgou a informação nesta sexta-feira (1º).

Imagens de câmeras de segurança mostraram Richardson agarrando a mochila de Coleman, bloqueando sua passagem e o empurrando contra uma parede. Ainda segundo o relatório policial, a velocista teria jogado um objeto — possivelmente um fone de ouvido — em direção ao namorado. Coleman, que também é campeão mundial dos 100 m (Doha-2019), não quis prestar queixa nem se identificar como vítima. A acusação contra Richardson foi registrada como violência doméstica de quarto grau.

A prisão ocorreu quatro dias antes do início do Campeonato Americano de Atletismo, em Eugene (Oregon), seletiva para o Mundial de Tóquio, em setembro. Apesar do episódio, Richardson participou das eliminatórias dos 100 metros três dias após ser detida, avançando com facilidade para as semifinais. No entanto, desistiu da prova e deve disputar os 200 metros.

Com 25 anos, Richardson é considerada uma das principais estrelas do atletismo mundial, conhecida pelo estilo marcante e por polêmicas fora das pistas. Em 2021, foi suspensa das Olimpíadas de Tóquio após testar positivo para THC, substância presente na maconha. Na ocasião, cumpriu suspensão de um mês.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA