Campeão da NBA é condenado a 40 meses de prisão por envolvimento em fraude no sistema de saúde

Além de Glen Davis, outros 18 ex-jogadores estão envolvidos no esquema que abalou o mundo do basquete em 2021

Reprodução/Instagram/@gbbabydavis Glen Davis foi campeão da NBA pelo Boston Celtics em 2008



O ex-jogador da NBA, Glen “Big Baby” Davis, foi condenado pela justiça dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (9), a cumprir 40 meses de prisão, além de três anos de liberdade supervisionada, por seu envolvimento no esquema de fraude do sistema de saúde e benefícios da liga americana de basquete. Davis, que foi campeão da NBA pelo Boston Celtics em 2008, também foi condenado a pagar US$ 80 mil (cerca de R$ 410 mil) em restituição. Para que o jogador passe a cumprir a pena em liberdade supervisionada, ele terá que frequentar um curso de gestão financeira e receber tratamento com medicamentos obrigatórios. Além de Glen Davis, outros 18 ex-jogadores estão envolvidos no esquema que abalou o mundo do basquete em 2021. Entre eles está Terrence Williams, ex-Detroit Pistons, que foi condenado em 2023, pela corte americana, a cumprir dez anos de prisão por apresentar falsos atestados médicos para receber benefícios ortodônticos.

Williams foi considerado o organizador da fraude milionária ao seguro de saúde da liga, desviando cerca de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 24 milhões à época). O caso veio à tona em 2021, quando 18 ex-jogadores da NBA foram acusados de fraudarem o Plano de Saúde e Bem-Estar da liga americana de basquete, totalizando em US$ 4 milhões (R$ 22 milhões na época). Os jogadores detidos no caso são: Terrence Williams, Alan Anderson, Anthony Allen, Desiree Allen, Shannon Brown, William Bynum, Ronald Glen “Big Baby” Davis, Christopher Douglas-Roberts, Melvin Ely, Jamario Moon, Darius Miles, Milton Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfair, Charles Watson Jr., Antoine Wright e Anthony Wroten.

