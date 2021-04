Campeões da NBA em 2019/20, jogadores do Lakers não visitarão a Casa Branca

Ato tradicional não acontecerá por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19

Reprodução É tradição os campeões da NBA visitarem o presidente na Casa Branca



O time do Los Angeles Lakers, campeão da NBA na temporada passada, não comparecerá ao tradicional encontro com o presidente na Casa Branca. De acordo com a mídia norte-americana, a decisão não é um protesto político (como aconteceu, por exemplo, durante o governo de Donald Trump), mas uma orientação de segurança da própria NBA contra a contaminação de Covid-19. O time estará em Washington D.C. para enfrentar o Wizards no dia 28 de abril, quando geralmente ocorre a cerimônia. Segundo o site TMZ Sports, a estrela LeBron James e seus companheiros de time devem se encontrar com Joe Biden em uma outra ocasião, possivelmente após o término da atual temporada. No tempo em que Trump esteve na Casa Branca, apenas a equipe feminina da faculdade de Baylor visitou o presidente em 2019. Os outros campeões da NBA e WNBA se recusaram.