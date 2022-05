Charles do Bronx não bate peso e perde cinturão dos leves no UFC

Assim, a luta contra Justin Gaethje pelo UFC 274, marcada para as 23 horas (de Brasília) de amanhã, em Phoenix, nos Estados Unidos, só vale o cinturão para o americano

Reprodução/Twitter/@Corinthians Charles do Bronx perdeu o cinturão do peso-levo no UFC na balança



Charles do Bronx protagonizou uma cena inédita nesta sexta-feira, 6. O brasileiro perdeu o cinturão do peso-leve ao não bater o limite de 70,3 kg para lutas válidas na categoria. Assim, o combate contra Justin Gaethje pelo UFC 274, marcado para as 23 horas (de Brasília) de amanhã, em Phoenix, nos Estados Unidos, só vale o cinturão para o estadunidense. Uma vitória do paulista deixa a categoria sem um vencedor. Esta é a primeira vez que um campeão perde seu título na balança.

Ainda antes da pesagem, através das redes sociais, Charles do Bronx confirmou que havia batido o peso. No momento de subir na balança, no entanto, o brasileiro ficou 0,5 kg acima do limite do peso para lutas válidas por cinturão. O então campeão, assim, pediu para pesar sem a roupa, mas ainda assim extrapolou 220 gramas. Após uma hora, em sua terceira tentativa, Do Bronx teve o cinturão retirado pela organização do UFC ao não conseguir chegar nos 70,3 kg.