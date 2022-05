Charles Leclerc, da Ferrari, conquista pole position do GP da Espanha

Estatísticas dão vantagem ao monegasco, já que 24 dos 31 Grandes Prêmios realizados no circuito foram vencidos pelo primeiro colocado no grid de largada

Tolza Bozoglu/EFE Piloto vai largar ao lado do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que sofreu um problema mecânico no final da sessão de classificação



A Ferrari conquistou a pole position do Grande Prêmio da Espanha neste sábado, 21, com o monegasco Charles Leclerc, atual líder do mundial de Fórmula 1. Na corrida deste domingo, no circuito de Montmeló, o piloto vai largar ao lado do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que sofreu um problema mecânico no final da sessão de classificação. “Não consegui fazer a minha última volta, mas estar na primeira fila é bom. Obviamente, gostaria de ter conquistado a pole”, declarou o atual campeão do mundo após a sessão. Mesmo com as estatísticas dando vantagem ao monegasco, já que 24 dos 31 Grandes Prêmios realizados no circuito foram vencidos por quem largou na pole, Leclerc assume temer sofrer com os pneus, após problemas recentes. “Se não os administrarmos bem, perderemos a vitória”, alertou. O grid de largada contará ainda com Carlos Sainz Jr, também da Ferrari, em terceiro, George Russell, da Mercedes, em quarto lugar e Sergio Pérez, também da Red Bull, em quinto. O heptacampeão Lewis Hamilton aparece em sexto e admite “progresso”. “O carro não está mais saltando em linha reta e isso é uma grande diferença. Ainda temos algumas melhorias a fazer”, disse o britânico.

*Com AFP