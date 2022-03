Chefe da Mercedes comenta chance de título na Fórmula 1 em 2022: ‘É um tiro no escuro’ 

Para o mandatário, o GP do Bahrein foi uma amostra muito pequena do que está por vir e não pode servir como qualquer tipo de base para projeções

EFE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC Toto Wolff é o chefe da Mercedes



Chefe da Mercedes, Toto Wolff evitou fazer qualquer tipo de previsão ao ser perguntado se a escuderia tinha chances de ganhar o Mundial de Pilotos ou de Equipes na temporada 20222 da Fórmula 1. Para o mandatário, o GP do Bahrein foi uma amostra muito pequena do que está por vir e não pode servir como qualquer tipo de base para projeções. “É muito cedo para olhar para o campeonato como está [com apenas uma corrida disputada]. Se você olhar para a hierarquia hoje, parece um tiro no escuro até mesmo estar na disputa por qualquer um dos campeonatos”, disse o austríaco ao site oficial da principal categoria de automobilismo, nesta quarta-feira, 23.

No primeiro final de semana da temporada, os carros da Mercedes sofreram com problemas e renderam pouco no GP do Bahrein. Apesar disso, o heptacampeão Lewis Hamilton terminou na terceira posição, enquanto George Russell foi o quarto colocado. “Estávamos acima da nossa classe de peso [no GP do Bahrein]. No momento, estamos em quinto e sexto na pista e estamos tentando recuperar terreno, mas não vai acontecer de um dia para o outro – vamos continuar tentando”, concluiu Wolff. O próximo circuito da Fórmula 1 será o GP da Arábia Saudita, em Jeddah, às 14h (de Brasília) deste domingo, 27.