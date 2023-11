Cidadão brasileiro, genro de Piquet e torcedor do Palmeiras: conheça a ligação dos pilotos da F1 com o Brasil

GP do Brasil 2023 acontece entre a sexta-feira, 3, e o domingo, 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

CARL DE SOUZA / AFP Lewis Hamilton comemora com uma bandeira do Brasil após vencer o Grande Prêmio de Interlagos, de Fórmula 1, em 2021



Os ex-pilotos brasileiros que passaram pela F1 (Fórmula 1) cravaram seus nomes na história do automobilismo mundial. Entre eles, estão Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Felipe Massa. No entanto, há cinco anos que a F1 não tem um brasileiro na categoria principal da modalidade. O último foi Massa, vice-campeão em 2008, que se aposentou em 2017. Apesar disso, uma safra de jovens pilotos brasileiros estão na lista para entrar na competição. São eles: Pietro Fittipaldi, Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi e Gabriel Bortoleto. Enquanto não chega a vez deles, o Brasil é extraoficialmente representado pelo heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes). Isso porque, em novembro do ano passado, o piloto britânico recebeu o título de cidadão honorário brasileiro na Câmara dos Deputados, em Brasília. Notório fã de Ayrton Senna, o esportista caiu na graça dos brasileiros após disputar o Grande Prêmio (GP) de Interlagos em 2021. Na época, ele foi da décima à primeira colocação, venceu a corrida e repetiu o gesto de seu ídolo ao conduzir o automóvel com uma bandeira do Brasil em mãos. Além disso, Hamilton também amigo de famosos brasileiros, como o atacante da seleção brasileira Neymar, da cantora Anitta e do surfista Gabriel Medina.

Outros pilotos têm ligação com o Brasil. e alguns deles já estão em solo brasileiro para o GP do Brasil 2023, que acontece entre a sexta-feira, 3, e domingo, 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um deles é o holandês Max Verstappen (Red Bull). Desde 2021, o tricampeão mundial namora a modelo brasileira Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet. Contudo, Verstappen e os fãs brasileiros de F1 têm um relacionamento conturbado. O motivo foi uma polêmica envolvendo o holandês e Felipe Massa, em 2017. Na época, após o treino classificatório no GP de Bahrein, Verstappen, que conseguiu a sexta colocação no grid de largada, declarou que Massa o atrapalhou em sua última tentativa de abrir volta rápida, o que poderia ter feito o holandês largar em uma posição melhor. Além disso, o piloto disse que não falaria mais com Massa. “Bom, ele é brasileiro, então não há muito o que falar”, disse Max, na época. A declaração não foi bem recebida por Massa e pelos amantes brasileiros de F1. Diante da repercussão negativa, Verstappen pedir desculpas ao povo brasileiro pelas redes sociais. “Sinto que preciso esclarecer minhas falas após o treino classificatório deste fim de semana. Sendo um piloto movido pela paixão, fiquei decepcionado com minha última volta e tive uma reação emocional que foi tirada de contexto. De modo algum quis insultar o povo brasileiro, que eu respeito muito e que sempre me trata muito bem quando eu visito o país”, começou.

“Um dos destaques da minha carreira foi o GP do Brasil o ano passado, e foi muito especial fazer isso em um país que teve lendários pilotos, como Senna, Fittipaldi e Piquet. Gostaria de pedir desculpas a todos os brasileiros que se sentiram ofendidos”, finalizou. Outro que já mostrou paixão pelo Brasil é o piloto britânico Lando Norris (McLaren). Ele ficou famoso no Brasil após confirmar que ficou com a ex-jogadora de vôlei Key Alves, que revelou a informação durante participação no Big Brother Brasil (BBB) 2023. Segundo a influenciadora digital, eles se conheceram durante uma corrida em São Paulo. “Ele me mandou um direct em inglês no Instagram. Deve ter aparecido minhas fotos para ele, não sei como. Fui responder em inglês, mas não sabia conversar. Conversamos por mímica”, detalhou Key. Além disso, em 2021, o piloto britânico ficou conhecido por ter vestido a camisa do Palmeiras, no Allianz Parque, na goleada do time paulista sobre o Atlético-GO por 4 a 0.

O piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) também tem ligação com o Brasil. Ele é o agente de Gabriel Bortoleto. Considerado uma das maiores promessas brasileiras, Bortoleto, aos 18 anos, é agenciado na A14 Management e recentemente foi anunciado como novo piloto de desenvolvimento da McLaren. Ele começará na F2 em 2024. Em relação a Alonso, mesmo sendo bicampeão mundial e há anos na categoria principal da F1, o espanhol nunca venceu o GP do Brasil. Quem também amou o país, principalmente a comida brasileira, foi o piloto Charles Leclerc (Ferrari). No GP de São Paulo de 2022, ele afirmou que a coxinha é a lembrança mais marcante que tem do Brasil. Essa é a terceira vez que o monegasco vem ao país para competir. O primeiro GP do piloto aconteceu em 2018.