COB anuncia parceria com a CazéTV para transmissão de Pan-2023 e Paris-2024

O acordo prevê que a emissora passe a integrar o programa de padrinhos e madrinhas do Time Brasil e produza conteúdos exclusivos

Divulgação/@TimeBrasil CazéTV fechou parceria com o COB para transmitir Pan-2023 e Paris-2024



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou neste sábado, 11, que fechou uma parceria com a CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, para a transmissão do Pan Americano de Santiago 2023 e dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O acordo prevê que a emissora passe a integrar o programa de padrinhos e madrinhas do Time Brasil e produza conteúdos exclusivos para serem exibidos no canal. Além disso, a equipe do streamer terá acesso aos conteúdos dos eventos que serão cobertos pelo Canal Olímpico. Os integrantes do canal também cobrir os eventos in loco.