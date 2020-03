COI anuncia a manutenção das datas dos Jogos Olímpicos de Tóquio

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Estádio que receberá algumas modalidades dos Jogos em Tóquio



O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta terça-feira que estão confirmadas as datas previstas para os Jogos Olímpicos, que acontecerão em Tóquio, no Japão, entre 24 de julho e 9 de agosto.

A manifestação é uma resposta aos rumores de um possível adiamento devido a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus surgido na China.

O Comitê Executivo do COI está reunido em Lausanne, na Suíça, onde foi feita apresentação sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a crise sanitária.

“A Executiva escutou um relatório de todas as medidas tomadas até agora para encarar a situação do coronavírus e manteve, em seguida, um debate exaustivo”, aponta comunicado divulgado pelo Comitê Olímpico Internacional.

Na nota, inclusive, os dirigentes do COI se dirigiu aos atletas, recomendando que sigam a preparação para participarem da competição em Tóquio.

“A Executiva incentiva aos esportistas a seguirem se preparando para os Jogos. Todas as novas informações disponíveis serão disponibilizadas”, diz o comunicado.

Os rumores sobre o possível adiamento do evento aumentaram nesta terça-feira, depois que a ministra responsável pelos Jogos do governo japonês, Seiko Hashimoto, afirmou sobre existir possibilidade em contrato para que uma nova data seja definida, desde que dentro do ano de 2020.

*Com informações da EFE