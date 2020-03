COI mantém preparativos para Olimpíada: ‘Não é necessário adotar medidas drásticas’

Reprodução/COI O Comitê Olímpico Internacional decidiu que vai manter as atividades normalmente



O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta terça-feira (17) que seguem os preparativos para realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, entre 24 de julho e 9 de agosto, apesar do avanço da pandemia do coronavírus.

“O COI segue comprometido com os Jogos de Tóquio 2020. Com mais de quatro meses para o início, não é necessário adotar medidas drásticas neste momento”, apontou a entidade, por meio de comunicado.

O texto divulgado pelo Comitê Olímpico Internacional estimula que participantes garantidos e que ainda buscam vaga do evento poliesportivo, sigam normalmente as atividades.

“O COI incentiva todos os atletas a seguirem se preparando para Tóquio como melhor puderem”, diz texto.

Hoje, o presidente da entidade, Thomas Bach, participou de uma reunião por videoconferência com presidentes dos comitês olímpicos nacionais, para analisar a situação atual do planeta, diante da pandemia do coronavírus.

Apesar de trabalhar considerando as datas previstas para os Jogos, o Comitê Olímpico Internacional admitiu que o planeta atravessa por uma situação sem precedentes, que estão impactando a organização do evento, que estaria sofrendo mudanças diariamente.

Além disso, a entidade aponta que “seguirá atuando com responsabilidade”, junto com federações de modalidades e comitês nacionais, inclusive, para ajudar na prevenção ao coronavírus.

“A saúde e o bem-estar de todos os implicados nas preparações para Tóquio 2020 são nossa principal preocupação, e estão sendo tomadas para proteger atletas, treinadores e equipes de apoio”, garantiu Bach.

O COI, inclusive, afirmou que monitora a situação da pandemia com uma equipe de especialistas formada junto com a Organização Mundial de Saúde, Comitê Local e autoridades japonesas.

*Com informações da EFE