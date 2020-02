Com brilho de Harden e Westbrook, Houston vence e encerra série invicta do Boston

Reprodução O Houston Rockets venceu o Boston Celtics na rodada da NBA



James Harden e Russell Westbrook frearam o embalado Boston Celtics. Na rodada de terça-feira da NBA, eles anotaram 78 pontos juntos e lideraram o Houston Rockets na vitória por 116 a 105, em casa, sobre o time do Massachusetts, que havia triunfado nos sete compromissos anteriores.

Os Rockets haviam perdido as duas partidas anteriores e ocupam a quinta posição na Conferência Oeste. Harden foi quem mais brilhou, tendo anotado 42 pontos, sendo 19 no terceiro quarto, além de ter acumulado oito rebotes e sete assistências. Já Westbrook terminou o duelo com 36 pontos, dez rebotes, cinco assistências e duas roubadas de bola. E Danuel House Jr. também se destacou, com 17 pontos e nove rebotes.

Gordon Hayward, com 20 pontos e oito rebotes, Jaylen Brown, com 19 pontos, e Jason Tatum, com 15 pontos e nove rebotes, lideraram os Celtics, que estão em terceiro lugar no Leste.

Melhor mandante da NBA, o Philadelphia 76ers chegou aos 25 triunfos em 27 partidas em casa ao derrotar o Los Angeles Clippers por 110 a 103, na noite de terça-feira. Ben Simmons registrou um “triple-double” com 26 pontos, 12 rebotes e dez assistências para o quinto melhor time do Leste.

Vaiado pela torcida antes do duelo por causa de comentários nas redes sociais, Joel Embiid respondeu dentro de quadra, com 26 pontos. E Tobias Harris acumulou 17, além de 12 rebotes. Josh Richardson acrescentou 21 pontos, sendo 17 no quarto período pelo Philadelphia. Kawhi Leonard liderou os Clippers com 30 pontos e Landry Shamet fez 19 pelo terceiro colocado do Oeste.

Em noite de 31 pontos, nove rebotes e cinco assistências de Zion Williamson, o New Orleans Pelicans derrotou o Portland Trail Blazers por 138 a 117. E o San Antonio Spurs superou o Oklahoma City Thunder, como visitante, por 114 a 106, com 25 pontos e 14 rebotes de LaMarcus Aldridge e 25 pontos e nove assistências de Dejounte Murray.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Washington Wizards bateu o Chicago Bulls por 126 a 114, em casa, com 30 pontos e sete assistências de Bradley Beal e 20 pontos de Rui Hacimura. Zach LaVine marcou 41 pontos pelos Bulls, enquanto o brasileiro Cristiano Felício somou sete rebotes, três assistências e dois pontos nos 22 minutos em que ficou na quadra.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Detroit Pistons

New York Knicks x Washington Wizards

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Utah Jazz x Miami Heat

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

*Com informações do Estadão Conteúdo