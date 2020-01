Com homenagem a Kobe Bryant e sua filha, Nets vencem Pistons em casa

Nets Brookly Nets fez homenagem a Kobe Bryant



Em mais um jogo marcado por homenagens a Kobe Bryant, que faleceu no último domingo em um acidente de helicóptero, o Brooklyn Nets superou o Detroit Pistons por 125 a 115, em Nova York, pela rodada de quarta-feira da NBA. Spencer Dinwiddie marcou 28 pontos e liderou o time no triunfo.

Dinwiddie trocou de número, deixando de usar o 8, que Bryant utilizou em boa parte da sua carreira, para vestir o 26. E, nascido em Los Angeles, foi às lágrimas após o jogo ao comentar o que o astro dos Lakers representava para ele. Kyrie Irving marcou 20 pontos em seu retorno aos Nets. Ele não havia atuado no último domingo, depois de saber da morte de Bryant.

Os Nets deixaram dois assentos com flores no Barclays Center em homenagem a Bryant e sua filha de 13 anos, Gianna, que estavam entre as nove pessoas mortas no acidente de helicóptero. Foram os lugares em que eles se sentaram, próximos ao banco dos Nets, para um jogo em 21 de dezembro contra o Atlanta Haws – Gianna era fã de Trae Young.

Reggie Jackson marcou 23 pontos e Derrick Rose fez 22 para os Pistons, que perderam a quarta partida seguida e estão em décimo lugar na Conferência Leste, duas posições atrás dos Nets.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Indiana Pacers venceu o Chicago Bulls por 115 a 106, com nove pontos de Victor Oladipo, que fez seu primeiro jogo desde janeiro de 2019. Malcolm Brogdon marcou sete dos seus 15 pontos na prorrogação e ainda somou oito rebotes e nove assistências.

T.J. Warren fez 25 pontos para liderar os Pacers, que ganharam oito dos últimos dez duelos pelo quinto colocado do Leste. Chandler Hutchinson terminou com 21 pontos, Zach LaVine acrescentou 20 e Cristiano Felício somou 11 pontos, oito rebotes e uma assistência nos 29min50 em que atuou pelo Chicago, que está na nona posição na mesma conferência.

O Portland Trail Blazers superou o Houston Rockets por 125 a 112, em casa, com o primeiro “triple-double” da carreira de Damian Lillard, com 36 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Foi o sexto jogo seguido em que Lillard marcou ao menos 30 pontos.

CJ McCollum fez 22 pontos e Trevor Ariza anotou 21. Russell Westbrook liderou os Rockets com 39 pontos, estendendo sua série de jogos com mais de 20 pontos para 21, e dez rebotes. Harden anotou 18 pontos em sua volta ao Houston, o sexto colocado do Oeste, quatro posições à frente dos Blazers.

Fora de casa, o Memphis Grizzlies bateu o New York Knicks por 127 a 106 com 27 pontos de Dillon Brooks e 18 pontos e 10 assistências de Ja Morant. O San Antonio Spurs derrotou o Utah Jazz por 127 a 120, como mandante, com 31 pontos de Donovan Mitchell e 19 rebotes e 17 pontos de Rudy Gobert. Como visitante, o Oklahoma City Thunder derrotou o Sacramento Kings por 120 a 100, com 24 pontos e nove assistências de Dennis Schroder e 23 pontos de Luguents Dortz.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

*Com informações do Estadão Conteúdo