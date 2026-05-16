Com Isaquias e Gabriel, Brasil conquista ouro e bronze na Copa do Mundo de Canoagem
Na paracanoagem, brasileiros foram ao pódio três vezes com Fernando Rufino, Luis Carlos Cardoso e Giovane Vieira de Paula
Isaquias Queiroz conquistou neste sábado (16) o outro na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade 2026, em Brandenburg, na Alemanha. O brasileiro confirmou mais uma vez sua força internacional após completar a prova em 1:52.55. “Prova cansativa. Tentei fazer o meu melhor aproveitando o vento a nosso favor. Senti um pouco nos últimos 100 metros, mas consegui chegar bem e segurar o adversário chinês, que também estava muito bem preparado fisicamente. Essa medalha é só o começo, tenho muito a trabalhar ainda”, afirmou Isaquias.
Gabriel Assunção Nascimento conquistou a medalha de bronze com o tempo de 1:54.60, garantindo uma dobradinha brasileira na principal decisão do dia. “Saí um pouco mal, mas me recuperei no final. Muito feliz com o resultado, minha primeira conquista no C1 500 metros. Feliz também por ganhar essa medalha junto com meu parceiro. Grato a todos pela torcida. Valeu Brasil!”, destacou.
A medalha de prata ficou com o chinês Ji Bowen, que terminou com o tempo de 1:52.65.
Pódio na Paracanoagem
O Brasil subiu três vezes ao pódio na paracanoagem neste sábado com Fernando Rufino, Luis Carlos Cardoso e Giovane Vieira de Paula. No VL2 Masculino 200 metros, o cowboy de aço Fernando Rufino de Paulo conquistou a medalha de ouro após completar a prova em 53.44s.
No KL1 Masculino 200 metros, Luis Carlos Cardoso conquistou a medalha de prata com o tempo de 49.85s. O ouro ficou com o húngaro Peter Kiss, que venceu a prova em 47.09s, enquanto o francês Remy Boulle completou o pódio com a medalha de bronze após registrar 50.65s.
Já no VL3 Masculino 200 metros, Giovane Vieira de Paula garantiu a medalha de bronze com o tempo de 49.00s.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.