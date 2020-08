Comentarista da NBA abandona programa em apoio a jogadores e viraliza; assista

Minutos depois de os jogadores do Milwaukee Bucks se recusarem a entrar em quadra para o jogo contra o Orlando Magic, pelos playoffs da NBA, como forma de protesto contra a violência policial cometida contra Jacob Blake, uma cena ocorrida ao vivo na TV americana viralizou. Hoje comentarista da TNT, o ex-jogador Kenny Smith, que foi bicampeão da principal liga de basquete do mundo pelo Houston Rockets em 1994 e 1995, fez um firme discurso de repúdio ao racismo e abandonou o programa do qual participava em solidariedade aos atletas, que provocaram também o adiamento das outras duas partidas marcadas para a última quarta-feira, 26, em Orlando.

“Nesse momento, a minha cabeça está prestes a explodir com pensamentos sobre o que está acontecendo e não sei se sou a pessoa mais apropriada para falar sobre o que e como os jogadores estão se sentindo. Vindo para cá, ouvi informações e recebi ligações… E, para mim, como homem negro e ex-jogador, o mais importante hoje é apoiar os atletas e não estar aqui”, afirmou Kenny Smith, antes de desconectar o microfone, levantar-se e deixar o estúdio. O comentarista recebeu o apoio imediato do apresentador Ernie Johnson, que afirmou respeitar a posição do colega. Outros dois ex-jogadores continuaram no programa: Shaquille O’Neal e Charles Barkley.

"As a Black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight."

Kenny Smith walked off the TNT set in solidarity with the NBA players' strike of tonight's games. pic.twitter.com/HgurJPqHKB

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2020