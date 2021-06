Conheça Logan Paul, o youtuber que virou mundo das lutas do avesso e hoje enfrenta a lenda Mayweather

Com milhões de seguidores e participações em séries de televisão, estrela da internet desafia um dos melhores boxeadores de todos os tempos

Reprodução/ Instagram Cartaz promocional da luta entre Logan Paul, youtuber de 26 anos, e Floyd Mayweather, um ícone do boxe



Neste domingo, 6, a lenda do boxe norte-americano Floyd Mayweather, 44, enfrentará o adversário mais inusitado de sua carreira: o youtuber Logan Paul. Em uma luta que não terá juízes nem um vencedor oficial, a dupla deverá levar celebridades fãs de pugilismo e entretenimento ao Hard Rock Stadium, em Miami. Você deve estar se perguntando quem é esse astro da internet que ousa enfrentar um dos maiores nomes do boxe mundial e como ele chegou até aí? É isso que a Jovem Pan Online vai te contar. Logan Alexander Paul, de 26 anos, é uma celebridade nos Estados Unidos. Conhecido a partir de 2013 por seus vídeos na extinta plataforma Vine, Paul conquistou milhões de seguidores (23,1 milhões só no YouTube, onde hospeda hoje seu conteúdo). Em 2015, conseguiu até papéis em séries de televisão como “Law & Order”, “Weird Loners” e “Freeform Stichers”. O sucesso foi tão grande que ele migrou para os filmes — “The Thinning” é o mais famoso — e foi tema de série da Comcast, em 2016. O duelo começará às 21h e terá transmissão da ESPN.

Em 2017, Paul se envolveu em uma grande polêmica ao postar em seu vlog a imagem de um homem que teria cometido suicídio na Floresta Aokigahara, no Japão. A despeito do “cancelamento” promovido pelo tribubal da internet, ele lançou naquele mesmo ano seu primeiro single, “No Handlebars”, que também foi criticado por objetificar sexualmente as mulheres. Em 2018, o Youtube anunciou uma suspensão da publicidade de todos os canais de Logan Paul devido ao seu “padrão de comportamento”, que ia contra as regras da empresa. Foi nesse mesmo período que ele entrou para o boxe. Em fevereiro de 2018, Paul fez uma luta amadora com o youtuber Joe Weller, mais conhecido como KSI, e o resultado foi um empate técnico. Uma revanche aconteceu em 2019. Logan perdeu.

Um fato curioso desse confronto é que, enquanto Logan enfrentava KSI, o seu irmão Jake Paul lutava contra Deji, o irmão mais novo de seu adversário. Jake, inclusive, é um grande sucesso do mundo das lutas atualmente. Aos 24 anos, ele também começou sua carreira postando vídeos no Vine, em 2013. Em 2015, foi convidado para estrelar a série “Dirk”, do Disney Channel. Sua história é muito parecida com a do irmão, incluindo as polêmicas. Em 2017, ano em que encerrou seu contrato com a Disney, ele se envolveu em uma perturbação do silêncio em sua vizinhança. Em 2018, causou polêmica ao postar um vídeo no Youtube com o título “Perdi minha virgindade” e uma “thumbnail” (capa de conteúdo audiovisual na internet) mostrando um homem deitado na cama de cueca (presumidamente o próprio Jake) com uma mulher seminua em cima dele. Não há nenhuma cena de sexo na edição de 15 minutos, mas a plataforma considerou a “thumb” impropria e retirou o vídeo do ar.

Na luta profissional desde 2020, Jake tem em seu cartel três lutas e três vitórias. A primeira delas contra AnEsonGib, por nocaute, em janeiro do ano passado. No último mês de novembro, ele enfrentou o jogador de basquete Nate Robinson e também o venceu. Em abril deste ano, Jake nocauteou o ex-lutador do UFC Ben Askren e chegou ao topo de popularidade. A luta rendeu US$ 690 mil (mais de R$ 3,8 milhões) para o youtuber e contou com a presença de famosos. O rapper Snoop Dog e o ex-boxeador Oscar de La Hoya comentaram o embate. Justin Bieber e o duo Major Lazer se apresentaram no evento.

Tentando pegar o embalo do irmão, Logan conseguiu marcar uma luta com Mayweather e sonha em ter o mesmo desempenho de Jake. Em seu treinamento para o duelo com o boxeador aposentado, o youtuber enfrentou os quatro irmãos de Rob Gronkowski, astro do Tampa Bay Buccaneers na NFL (o mesmo time de Tom Brady). Gleen, Dan, Chris e Gordie foram nocauteados em sequência (assista ao vídeo abaixo). Em entrevista ao canal SkySports, Logan disse que está ansioso para subir no ringue com uma lenda do boxe. “Estou 13 quilos mais pesado e uns 15, 18 centímetros mais alto. Tenho metade da idade dele, estou com fome e não tenho nada a perder. Vou entrar com essa energia. Ele tem tudo a perder. Há muito em jogo para ele, não muito em jogo para mim, e esse é um homem perigoso. É uma luta, então tudo pode acontecer”, declarou o desafiante de Floyd. Se fosse para apostar, em quem você apostaria?