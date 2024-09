Copa Davis: Alcaraz lidera Espanha, e Brasil cai na chave da Itália, que jogará sem Sinner

Espanhol volta a competição depois de não ter participado no ano passado, quando a Espanha, capitaneada pelo ex-tenista David Ferrer, foi eliminada na fase de grupos

Carlos Alcaraz vai liderar a Espanha na fase de grupos da Copa Davis, que começará a ser disputada a partir desta terça-feira (10), em Valência, contra Austrália, França e República Tcheca, enquanto a atual campeã Itália inicia sua campanha em Bolonha sem poder contar com o número 1 do mundo Janik Sinner, campeão dos US Open no domingo (8). A Itália está na chave do Brasil, que conta também com Bélgica e Holanda. A equipe italiana tampouco terá seu segundo melhor tenista do momento, o número 19 do ranking da ATP, Lorenzo Musetti. Cada equipe disputará três partidas, sendo duas de simples e uma de duplas. A atual campeã será liderada por Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Já o Brasil, capitaneado pelo ex-tenista Jaime Oncins, está escalado com Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, João Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira (11).

Alcaraz, cuja participação é uma surpresa já que parecia que ele iria fazer uma pausa depois de ser eliminado logo na segunda rodada do US Open. O espanhol volta à Copa Davis depois de não ter participado no ano passado, quando a equipe espanhola, capitaneada pelo ex-tenista David Ferrer, foi eliminada na fase de grupos. O prodígio de 21 anos, vencedor de quatro Grand Slams, ainda não brilhou na Davis, competição que a Espanha conquistou seis vezes desde o seu primeiro título em 2000. No grupo C, que é disputado em Zhuhai (China), a Alemanha enfrentará Eslováquia, Chile e Estados Unidos, seleção com mais títulos na história da competição, com 32 troféus. Por fim, no grupo D, sediado em Manchester, a Grã-Bretanha enfrentará Canadá, Argentina e Finlândia. As duas melhores seleções de cada chave avançam para a ‘Final 8’, que será disputada em Málaga, no sul da Espanha, entre os dias 19 e 24 de novembro, em quadra dura coberta.

