Copa do Nordeste é suspensa em razão do coronavírus

Reprodução/Copa do Nordeste A Copa do Nordeste também foi paralisada devido ao surto de coronavírus



A Copa do Nordeste é mais um torneio nacional que ficará paralisado devido ao Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nesta terça-feira (17), a Confederação Brasileira de Futebol e a Liga do Nordeste decidiram suspender o campeonato, que teve a sua 7ª rodada disputada no último final de semana.

“Agora é hora de todo mundo se preservar e ficar em casa o máximo de tempo dentro das suas possibilidades”, divulgou o perfil oficial da competição.

“Vamos todos pensar em comunidade e seguir a cartilha de prevenção ao vírus. Lavem as mãos, façam uso do álcool em gel, evitem aglomerações e toques excessivos nas pessoas”, continuou.

Atualmente, o Fortaleza, time treinador por Rogério Ceni, lidera o Grupo A com 14 pontos conquistados. Com a mesma pontuação, o Bahia vem logo atrás.

No Grupo B, o primeiro colocado é o Confiança. O time de Sergipe soma 13 pontos na tabela e leva vantagem no saldo de gols para o Vitória, da Bahia.