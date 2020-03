Donald Trump sugere adiamento das Olimpíadas de Tóquio

EFE/Michael Reynolds Para Trump, Jogos Olímpicos deveriam ser adiados



O presidente Donald Trump opinou sobre a realização dos Jogos Olímpicos diante do surto de coronavírus. Nesta quinta-feira (12), ele disse que as autoridades deveriam considerar o adiamento do evento e se mostrou contrário à realização dos jogos sem espectadores.

“Acho melhor [adiar] do que ter estádios vazios em todos os lugares. Se você o realiza um ano depois, é uma alternativa melhor do que tê-lo sem público”, afirmou o presidente dos Estados Unidos à agência Reuters.

Tocha Olímpica

Durante o acendimento da chama olímpica, na Grécia, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, confirmou que a programação deve seguir como o esperado. Por enquanto, não há mudança no tom da organização e do governo japonês.

Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, nunca houve adiamentos. Durante as Guerras Mundiais, porém, as edições de 1916, 1940 e 1944 não aconteceram. O conjunto de diretrizes que regem as Olimpíadas não prevê o adiamento do calendário.