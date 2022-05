Em jogo de 4 horas, Rafael Nadal vence Novak Djokovic e está na semifinal de Roland Garros

O espanhol é o maior campeão do torneio francês, com 13 títulos, e enfrentará Zverev na próxima fase

EFE/EPA/YOAN VALAT Rafael Nadal tenta seu 14º título de Roland Garros nesta temporada



Maior campeão de Roland Garros, Rafael Nadal fez um grande duelo contra o nº 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu por 3 sets a 1 e está na semifinal. O jogo durou mais de 4 horas e teve altos e baixos dos dois competidores, mas com desempenho melhor para o espanhol que não teve vida fácil. Nadal venceu o primeiro set, mas diminuiu o ritmo e perdeu o segundo. No terceiro venceu com mais facilidade e o quarto set foi disputado ponto a ponto, com Djoko errando mais no tie break e decretando a vitória do espanhol. No fim do jogo, Nadal agradeceu o apoio da torcida e se disse muito emocionado com o jogo. A semifinal será disputada na sexta-feira, dia 03, contra o alemão Alexander Zverev que avançou nesta terça ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz.