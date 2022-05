Em treino marcado por acidentes, Charles Leclerc conquista pole em Mônaco

Atual campeão da Formula 1, Max Verstappen largará em quarto; já o heptacampeão Lewis Hamilton irá iniciar o grande prêmio em oitavo

Reprodução/ Twitter @F1 Charles Leclerc foi o piloto mais rápido do treino classificatório para o grande prêmio de Mônaco



Charles Leclerc conquistou a pole position e largará na primeira colocação no grande prêmio de Mônaco neste domingo, 29. Nos treinos classificatórios deste sábado, o monegasco piloto da Ferrari cravou a liderança no grid de largada pela quinta vez na temporada. A disputa pelas posições terminou com uma batida envolvendo três pilotos e uma bandeira vermelha. Mesmo com a possibilidade de chuva, o circuito encontrava-se com a pista de quase 50 ºC. Companheiro do líder da prova, Carlos Sainz bateu no fim da prova, mas garantiu a dobradinha ferrarista à frente dos corredores. Na segunda fila, estarão os carros da Red Bull, com Sergio Perez e Max Verstappen. Lando Norris encerra o top cinco de pilotos mais rápidos do grid.

Confira abaixo a ordem no grid de largada:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min11s376

2º- Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min11s601

3º – Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min11s629

4º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min11s666

5º – Lando Norris (CAN/McLaren) – 1min11s859

6º – George Russell (ING/Mercedes) – 1min12s112

7º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min12s247

8º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min12s560

9º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min12s732

10º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min13s047

11º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min12s797

12º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – 1min12s909

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min12s921

14º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min12s964

15º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – 1min13s081

16º – Alexander Albon (TAI/Williams) – 1min13s611

17º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min13s660

18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min13s678

19º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min14s403

20º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) – 1min15s606