Embalado no saibro, Bruno Soares vai à semifinal em Roland Garros

Com o resultado, o brasileiro igualou a sua melhor campanha em Paris

Reprodução O brasileiro Bruno Soares, de camisa preta, alcançou a semifinal de Roland Garros, igualando a sua melhor campanha no torneio



Embalados no saibro de Paris, Bruno Soares e Mate Pavic venceram mais uma em Roland Garros nesta segunda-feira, 05. Brasileiro e croata derrotaram, de virada, o britânico Joe Salisbury e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Os rivais são os atuais campeões do Aberto da Austrália e figuravam como cabeças de chave número três. O triunfo levou Soares e Pavic às semifinais, com o brasileiro já igualando sua melhor campanha em Paris. O duplista mineiro alcançou a mesma fase em 2008 e 2013. No entanto, vinha com dificuldades no saibro de Roland Garros nos últimos anos. Na temporada passada, foi eliminado logo na estreia. E, em 2018, não passou da segunda rodada.

Agora, na disputa pela vaga na final, brasileiro e croata podem ter adversários ainda mais complicados pela frente. Eles aguardam o duelo entre os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, melhor dupla do mundo na atualidade e principais favoritos ao título, e a parceria formada pelo dinamarquês Frederik Nielsen e pelo alemão Tim Puetz.

Formando a dupla cabeça de chave número 7, Soares e Pavic fizeram um duelo equilibrado com os favoritos. Cada parceria teve sete break points na partida, mas a dupla do brasileiro obteve duas quebras de saque, contra apenas uma de Salisbury e Ram, duplistas dos mais experientes do circuito. Campeão do US Open, no mês passado, Soares é o único brasileiro ainda vivo em Roland Garros entre os profissionais. Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e Luisa Stefani já foram eliminados nas duplas, assim como Thiago Monteiro, na chave de simples.

*Com informações do Estadão Conteúdo