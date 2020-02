Emocionante! Celtics batem Clippers após 2 prorrogações no último jogo antes do All-Star Game

Reprodução/Boston Celtics Boston Celtics venceu o LA Clippers na NBA



A última rodada da temporada regular da NBA antes do final de semana de festa da liga, em Chicago, que culminará com o All-Star Game neste domingo foi marcada por dois jogos com muito equilíbrio e emoção. Em casa, o Boston Celtics precisou de duas prorrogações para bater o Los Angeles Clippers, enquanto que o Oklahoma City Thunder teve de superar a grande atuação do calouro Zion Williamson, escolha número 1 do último Draft, para ganhar como visitante do New Orleans Pelicans.

No ginásio TD Center, em Boston, Celtics e Clippers fizeram jus às campanhas que possuem nesta temporada. Ambos estão em terceiro lugar nas suas conferências e mostraram em quadra muito equilíbrio nos 58 minutos de jogo. No final, o time da casa se deu melhor e venceu por 141 a 133.

Jayson Tatum (39 pontos) e Marcus Smart (31) foram os maiores responsáveis pelo resultado positivo dos Celtics, que agora tem 38 triunfos e 16 derrotas. Pelos Clippers, Lou Williams foi o maior pontuador (35) e chamou a responsabilidade na parte final. Kawhi Leonard (28), por sua vez, caiu de rendimento na parte decisiva. O time de Los Angeles está com 37 vitórias e 18 derrotas.

Durante o jogo, após o primeiro pedido de tempo, os Celtics anunciaram que a camisa do ala/pivô Kevin Garnett será aposentada. O ex-jogador agradeceu a homenagem em um comunicado oficial. “Estou honrado e agradecido de ter meu número aposentado pelos Celtics. Sempre vou ter imenso respeito e apreciação pelos donos, Danny Ainge, Doc Rivers, meus antigos colegas de equipe e a nação!”, disse.

Garnett, que também jogava como pivô, é considerado um dos maiores alas/pivôs da história da NBA. Ele começou a carreira em 1995, quando foi draftado pelo Minnesota Timberwolves. Pelo Boston, atuou entre 2007 e 2013 e foi campeão da NBA em 2008.

During our 141-133 win over the Clippers, Jayson Tatum delivered another All-Star-caliber performance as he dropped 39 points. pic.twitter.com/IbqRHUalfX — Boston Celtics (@celtics) February 14, 2020

EM NOVA ORLEANS

O calouro Zion Williamson bem que tentou, mas não conseguiu fazer os Pelicans vencerem em casa. Com boa atuação do italiano Danilo Gallinari, autor de 29 pontos, o Oklahoma City Thunder saiu com o triunfo por 123 a 118. Pela segunda vez consecutiva, o número 1 do Draft foi o cestinha do jogo com 32 pontos, batendo seu recorde pessoal em pontuação na NBA.

Com o resultado positivo, o Thunder encerra uma sequência de duas derrotas seguidas e assume a sexta colocação da Conferência Oeste com 33 vitórias e 22 derrotas. Já os Pelicans, que não tiveram Brandon Ingram, lesionado, se encontram na 11.ª posição da mesma conferência com 23 triunfos e 32 derrotas.

Com os eventos do All-Star Weekend em Chicago, desta sexta-feira até domingo, a temporada regular da NBA só voltará na próxima quinta-feira com a realização de seis partidas.

*Com informações do Estadão Conteúdo