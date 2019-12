Emocionante! Queniano ativa modo turbo para vencer São Silvestre 2019 no fim

MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Final da São Silvestre 2019 foi emocionante



A Corrida Internacional de São Silvestre 2019 terminou de maneira eletrizante na categoria masculina. Nesta terça-feira (31), Kibiwot Kandie, do Quênia, disparou nos metros finais para ultrapassar Jacob Kiplimo, de Uganda, e cruzar a linha de chegada em primeiro. O final de prova levou o público presente na Avenida Paulista, em São Paulo, ao delírio.

Nos últimos passos, Kandie deu um sprint sensacional para conseguir passar o adversário de apenas 19 anos, que não percebeu a chegada do queniano a poucos metros do final da prova.

De quebra, Kandie quebrou um recorde na competição ao completar o circuito em 42min59s, tornando-se o primeiro homem a completar os 15 km em menos de 43 minutos.

Com o tempo de 46min32s, Daniel Ferreira do Nascimento foi o brasileiro desta edição, terminando no 11º lugar. O último representante do Brasil a vencer a prova foi Marílson Gomes dos Santos, em 2010.

Classificação

Kibiwott Kandie, Quênia, 42min59s Jacob Kiplimo, Uganda, 43min Titus Ekiru, Quênia, 43min54s