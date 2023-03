Estrela da NBA é acusado de agredir adolescente de 17 anos com arma de fogo

Ja Morant, do Memphis Grizzlies, teria se envolvido em briga no verão de 2022

JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Ja Morant é a grande estrela do Memphis Grizzlies



Ja Morant, estrela do Memphis Grizzlies, da NBA, é acusado de dar um soco na cabeça de um jovem de 17 anos e, em seguida, mostrar uma arma de fogo. A briga ocorrida no verão de 2022 foi divulgada pelo jornal do The Washington Post. Na reportagem, é citado que Morant e um amigo socaram um jovem na cabeça depois que os três jogaram uma partida de basquete na casa do astro. O boletim de ocorrência diz que o adolescente ficou com um “nó grande” na cabeça. Após a agressão, o jogador teria mostrado a arma de fogo. Em depoimento aos policiais, Morant afirmou que agiu em legítima defesa. Semanas depois da confusão, o jogador fez um boletim de ocorrência contra o garoto, o acusando de ameaçar sua família. Morant já foi alvo de investigação da NBA por supostamente intimidar membros do Indiana Pacers em uma doca de carregamento.