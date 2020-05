Segundo torneio de basquete mais importante do mundo, Euroliga é encerrada sem um campeão

Reprodução/Euroleague Temporada 2019-2020 da Euroliga é encerrada sem um campeão



Atrás apenas da NBA na lista das ligas de basquete mais importantes do mundo, a Euroliga, que reúne equipes de dez países do continente, informou nesta segunda-feira, 26, que vai cancelar a temporada 2019-2020 do torneio em razão da pandemia do novo coronavírus.

A organização justificou a medida em um comunicado. “A variada evolução do coronavírus em diferentes territórios da Europa não garante que todas as equipes possam se preparar para jogos oficiais nas mesmas condições”.

A Euroliga optou por não considerar nenhuma equipe como campeã do torneio. Segundo os dirigentes, foi uma decisão difícil, mas eles preferiram prezar pela saúde das equipes e colocar a vida dos envolvidos acima de qualquer interesse nesse momento. A previsão é de que o campeonato seja retomado em outubro.

A Itália e a Espanha, que juntas somam cerca de 60 mortos pela doença, estão entre os países mais atingidos pela covid-19. O número de infectados cai gradualmente, mas as autoridades temem uma segunda onda da infecção.

* Com Agência Brasil