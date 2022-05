Evento de boxe com Anderson Silva e Mayweather é adiado após morte de presidente dos Emirados Árabes

Lutas aconteceriam neste sábado, dia 14, no heliponto do hotel Burj Al Arab, em Dubai

Divulgação Evento com Silva e Meaweather aconteceria neste sábado, dia 14, em Dubai



O evento Global Titans Fighting, que aconteceria em Dubai neste sábado, 14, foi adiado depois do anúncio da morte do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Pelo falecimento, o EAU entrará em luto oficial de 40 dias. O evento de boxe teria as lutas de Anderson Silva contra Bruno Caveira e o duelo principal de Floyd Mayweather e Don Moore. Segundo o canal Combate, que transmitiria as lutas, os organizadores estão debatendo uma nova data. Tudo aconteceria no heliponto do hotel Burj Al Arab, em Dubai. Anderson publicou em suas redes o comunicado da morte de Al Nahyan e enviou suas condolências à família e ao país.