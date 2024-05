Evento em Interlagos, equipes de Fórmula 1 e até o rival Alain Prost homenageiam Ayrton Senna

Francês, que protagonizou memoráveis duelos com o brasileiro nas pistas, disse que ‘seria bom sorrir novamente’ com o ex-colega de Fórmula 1; autódromo paulista realizou evento que leva o nome do tricampeão

AFP - 13/11/1988 Campeão em 1988, Ayrton Senna abraça Alain Prost, seu então companheiro de equipe e vencedor do GP da Austrália naquele ano



O mundo do automobilismo e seus admiradores celebram nesta quarta-feira a memória de Ayrton Senna, que morreu há 30 anos em um trágico acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. O tricampeão mundial de Fórmula 1 deixou um legado marcante para além das pistas, sendo um verdadeiro herói para muitos brasileiros. No Autódromo de Interlagos, mais de 10 mil pessoas se reuniram pela manhã para participar da 19ª edição do Ayrton Senna Racing Day. O evento contou com provas de pedestrianismo de 5, 10 e 21 quilômetros, em um tributo emocionante ao piloto. Exposições de itens pessoais de Senna, como capacetes, macacões e tênis, foram montadas nos boxes e camarotes. Ao final das provas, os participantes foram premiados com medalhas. Durante o evento, a trilha sonora “tema da vitória”, que acompanhou as gloriosas vitórias do brasileiro durante as transmissões da Globo, ecoou pelo autódromo, criando um ambiente emocionante. Também foram oferecidos copos de água e frutas para garantir a hidratação e a nutrição dos participantes.

Em Las Vegas, na Sphere Arena, o capacete de Senna está em destaque em uma iniciativa da Senna Brands e do Guaraná Antarctica. Essa homenagem especial estará em exibição até o dia 7 de maio, sendo parte das atrações da supertela de 112 metros de altura e 157 metros de largura, que é a maior do mundo. Nas redes sociais, diversas postagens relembram a trajetória do tricampeão mundial. A página oficial da Fórmula 1 compartilhou um vídeo e uma entrevista emocionante com a irmã de Senna, Viviane, destacando o impacto e o legado duradouro deixado pelo brasileiro. Equipes como a McLaren, onde Senna conquistou seus três títulos mundiais, e a Williams, sua última escuderia, expressaram eterno carinho pelo ícone do automobilismo. Até mesmo o eterno rival Alain Prost, que protagonizou memoráveis duelos com o brasileiro nas pistas, prestou sua homenagem, ressaltando a importância e o respeito que Senna conquistou ao longo da brilhante carreira. “Seria bom sorrir com você novamente”, escreveu o francês”, em seu perfil no Instagram.

Confira homenagens

30 years on. Fans pay their respects and celebrate the

life of Ayrton Senna at Imola ❤️#F1 #Senna30 pic.twitter.com/pT3hLM6qZD — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

It’s 30 years since the great Ayrton Senna passed. An icon and forever in our hearts. ❤️#Senna30 pic.twitter.com/AQ7WWRCakt — McLaren (@McLarenF1) May 1, 2024

Remembering the great Ayrton Senna. Always in our hearts 💙

#SennaSempre pic.twitter.com/HiG1ZL3hpm — Williams Racing (@WilliamsRacing) May 1, 2024