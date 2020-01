Ex-comissário da NBA, David Stern morre aos 77 anos

Divulgação David Stern morreu aos 77 anos



David Stern, ex-comissário da NBA, morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos, em consequência de uma hemorragia cerebral sofrida no dia 12 de dezembro, informou a liga americana de basquete em suas redes sociais.

O dirigente passou por uma cirurgia de emergência no mesmo dia, em um hospital em Nova York, onde morreu hoje ao lado de seus familiares.

Stern foi incluído no Hall da Fama do Naismith Memorial Basketball em 2014. Ele atuou como comissário da NBA de 1984 a 2014, uma carreira de 30 anos que ajudou a moldar a Liga e torná-la numa entidade verdadeiramente “multinacional”.

Sob sua gestão, a NBA adicionou sete novas equipes e mudou para outras seis franquias, além de ser a verdadeira promotora da chamada globalização do esporte profissional do basquete americano e de outros esportes.

A receita anual dos contratos de televisão da liga aumentou 40 vezes, o salário médio dos jogadores passou de US$ 250 mil por ano em 1984 para mais de US$ 5 milhões, e o valor das franquias disparou, com a grande maioria ultrapassando a quantia de US$ 1 bilhão.

A NBA abriu 13 escritórios em todo o mundo, organizou jogos da temporada regular fora dos Estados Unidos, o primeiro em esportes profissionais, além de fundar, em 1997, a Liga Profissional Feminina (WNBA).

*Com informações da EFE