Ex-jogador da NBA, Adreian Payne morre baleado aos 31 anos 

ROMAIN LAFABREGUE / AFP Adreian Payne, ex-jogador da NBA, morreu baleado nos Estados Unidos



Ex-jogador de basquete da NBA, Adreian Payne morreu nesta segunda-feira, 9, ao ser baleado em Orlando, na Flórida. De acordo com o “Detroit Free Pass”, o ex-atleta de 31 anos chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, um homem de 29 anos, identificado Lawrence Dority, foi preso em flagrante e levado para a delegacia – ainda não se sabe o que motivo o crime.

Andreian Payne nasceu em Dayton, em Ohio, e surgiu para o mundo do basquete nos Spartans, onde brilhou de 2010 a 2014. Em seguida, o pivô jogou no Atlanta Hawks, no Minnesota Timberwolves e no Orlando Magic, totalizando 107 jogos na NBA. O jogador, entretanto, foi demitido do Orlando Magic depois que seu nome foi mencionado em uma reportagem da emissora “ESPN”, em janeiro de 2018, sobre um suposto assédio sexual envolvendo ele e um homem durante seu primeiro ano na faculdade – não houve processo no caso. Nos últimos anos, Payne ainda passou por times de Grécia, China, França, Turquia e Lituânia.