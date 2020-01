Ex-número 1 do Brasil é banido para sempre do tênis por ‘atos de corrupção’

Divulgação João Souza, o "Feijão", já ocupou a 69ª posição no Ranking da ATP



O tenista paulista João Souza, ex-número 1 do Brasil e 69 do mundo, foi banido do tênis profissional “pelo resto da vida”. O anúncio foi feito pelo órgão anticorrupção da modalidade, a Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês). Além disso, o brasileiro de 31 anos também foi multado em US$ 200 mil (cerca de R$ 836 mil).

João Souza, que é mais conhecido como “Feijão”, foi considerado culpado em casos de manipulação de resultado em torneios das séries Challenger e Future no Brasil, México, Estados Unidos e República Tcheca entre 2015 e 2019.

“João Olavo Soares de Souza foi suspenso por toda a vida e terá que pagar uma multa de US$ 200.000 depois de ser considerado culpado de manipulação de várias partidas e outros atos de corrupção”, afirmou o organismo.

De acordo com a TIU, Feijão não só se envolveu diretamente em casos de manipulação de resultados, como também deixou de relatar propostas para cometer os delitos, não cooperou totalmente com a TIU, inclusive destruindo provas, e pediu a outros tenistas que não dessem seu melhor dentro de quadra.

Com a decisão, Feijão, que ocupa a 742ª posição no ranking da ATP, está proibido a partir de 24 de janeiro de 2020 de competir ou sequer entrar em qualquer evento organizado ou reconhecido pelos órgãos que regem o tênis profissional.