Ex-pivô da NBA, Eric Montross morre aos 52 anos devido a um câncer

Atleta teve passagens por equipes como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Toronto Raptors

Reprodução / Twitter @celtics Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do ex-atleta: "Nossos pensamentos e orações estão com a família de Montross"



O ex-pivô da NBA Eric Montross morreu aos 52 anos em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada pela Universidade da Carolina do Norte (UNC), onde Montross estudou e se destacou no basquete universitário. O ex-jogador, que teve passagens por equipes como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Toronto Raptors, foi diagnosticado com câncer em março deste ano e desde então estava afastado de suas atividades como comentarista de rádio. Montross ganhou destaque ao jogar pelo Tar Heels, equipe da UNC, onde foi campeão universitário no início da década de 1990. Ele foi escolhido pelo Boston Celtics como a nona escolha do draft de 1994 e teve uma média de 10 pontos por jogo em seu ano de estreia na NBA. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do ex-atleta. “Nossos pensamentos e orações estão com a família de Montross”, diz a publicação.

Além da trajetória no basquete, Eric também trabalhou como diretor no Rams Club, o departamento de arrecadação de fundos do atletismo da UNC. Ele era conhecido por seu trabalho de caridade, incluindo a organização de um evento de basquete para pais e filhos em apoio ao Hospital Infantil da UNC. A universidade lamentou a morte do ex-atleta e exaltou seu impacto além das quadras. Segundo o comunicado, Montross era um homem de fé, um pai, marido e filho exemplar, além de ser um dos embaixadores mais reconhecidos da Universidade e de Chapel Hill.