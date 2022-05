F1: Max Verstappen vence o GP de Miami; dupla da Ferrari fecha o pódio

Holandês fez boa corrida e saiu da segunda fila para o topo do pódio; Hamilton foi o sétimo

Reprodução/ F1 Holandês segue na cola de Charles Leclerc, que lidera o campeonato de pilotos



Atual campeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen fez boa corrida neste domingo, 08, e venceu o primeiro GP de Miami. O piloto da Red Bull saiu do terceiro lugar e ultrapassou as duas Ferraris para terminar no topo. Charles Leclerc foi o segundo e Carlos Sainz o terceiro. Sete vezes campeão, Lewis Hamilton (Mercedes) foi apenas o sétimo colocado. Após a vitória, Max comemorou. “Estou incrivelmente feliz com a vitória aqui em Miami. Foi um domingo incrível para nós”, falou. Do outro lado, o pole position Leclerc comentou sobre suas dificuldades. “Foi uma corrida muito difícil fisicamente. No final eu pensei que poderia pegar Max em um ponto, mas hoje eles tinham a vantagem em termos de ritmo. Mas, foi divertido, ótimo ver tantas pessoas de novo”. A disputa pelo título segue entre Leclerc e Verstappen. O monogasco tem 86 pontos, enquanto o holandês está em segundo com 59 pontos. A próxima corrida será na Espanha, dia 22 de maio, às 10h (horário de Brasília).