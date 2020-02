Federer passa por cirurgia e anuncia que não disputará temporada de saibro

EFE/EPA/SCOTT BARBOUR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND Roger Federer durante o Aberto da Austrália



O suíço Roger Federer anunciou nesta quinta-feira, através das redes sociais, que operou o joelho direito, por isso, não disputará a temporada de saibro do circuito mundial de tênis, incluindo o torneio de Roland Garros, na França.

“Meu joelho direito vinha me incomodando há um tempo. Depois dos exames e de conversar com meu time, decidimos que o melhor era fazer uma cirurgia. Depois do procedimento, os médicos confirmaram que essa era a coisa certa a fazer e estão muito confiantes com a recuperação plena”, postou o número 3 do mundo.

No comunicado que divulgou, Federer citou os torneios de Dubai, que acontecerá na semana que vem, Indian Wells, Bogotá, Miami, além de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada.

“Nos vemos na grama”, escreveu o suíço, em referência a sequência de torneios que culmina em Wilmbledon, no Reino Unido.

A expectativa é que Federer reapareça nas quadras em Queen’s, uma das principais competições antes do terceiro Grand Slam do ano e que começa no dia 15 de junho.

*Com informações da EFE