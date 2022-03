FIA proíbe que pilotos disputem corridas com referências às bandeiras da Rússia e Belarus

Orientação da Federação Internacional de Automobilismo segue as diretrizes estabelecidas pelo Comité Olímpico Internacional

FRED DUFOUR / AFP - 01/03/2022 Bandeiras da FIA serão exibidas no lugar das imagens da Rússia e Belarus em eventos promovidos pela instituição



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 01, para publicar um posicionamento e proibir que pilotos participem de competições internacionais com referências às bandeiras da Rússia e de Belarus. No lugar, os participantes terão de exibir uma bandeira da FIA. A orientação segue as diretrizes estabelecidas pelo Comité Olímpico Internacional. O presidente da entidade, Mohammed bin Sulayem, afirmou que o órgão está “solidário com Leonid Kostyuchenko, presidente da Federação de Automobilismo da Ucrânia (FAU) e com toda a família FIA no país. As medidas tomadas hoje reconhecem a autoridade da FAU na Ucrânia e também estão alinhadas com as recomendações feitas recentemente pelo Comitê Olímpico Internacional.” Com isso, equipes da Rússia e Belarus não mais poderão competir em eventos promovidos pela FIA e seus representantes serão afastados de seus cargos.