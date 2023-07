Filho de LeBron James recebe alta do hospital após sofrer parada cardíaca em treino

Jovem de 18 anos vai se recuperar em casa, mas segue em observação pela equipe médica

Reprodução/Instagram/@bronny Bronny James tem 18 anos e é uma das apostas do Draft da NBA 2024



Bronny James, filho do astro da NBA, LeBron James, recebeu alta do Cedars-Sinai Medical Center nesta quinta-feira, 27, dois dias depois de sofrer uma parada cardíaca durante treino de basquete na Universidade do Sul da Califórnia – USC, em Los Angeles. De acordo com comunicado do hospital divulgado pelo reporter Shams Charania, do The Athletic, Bronny foi atendido rapidamente e chegou ao hospital consciente e estável. “O Sr. James foi atendido por uma equipe altamente treinada, recebeu alta e está descansando em casa. Estamos esperançosos em relação ao seu progresso, encorajados pela sua resposta, por sua resiliência e pelo apoio de seus familiares”, diz a nota. Durante a tarde, LeBron agradeceu o apoio dos fãs e disse que a família está reunida e bem. Bronny tem 18 anos e é uma aposta do Draft da NBA em 2024.