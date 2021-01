Fórmula 1 altera datas e GP do Brasil será disputado em 7 de novembro; confira as mudanças

Abertura da temporada saiu da Austrália e será disputada no Bahrein entre os dias 26 a 28 de março

Victor Eleutério/Estadão Conteúdo Autódromo de Interlagos terá GP entre os dias 5 e 7 de novembro de 2021



Na metade de dezembro, a Fórmula 1 liberou o calendário de 2021 do circuito mundial com o número recorde de provas: 23 corridas. Nesta terça-feira, 12, a entidade anunciou algumas mudanças nas provas do ano. A abertura, que estava marcada para a Austrália no dia 21 de março, foi transferida para o Bahrein nos dias 26 a 28 de março. Ainda em dezembro o governo australiano tinha manifestado o desejo de adiar a prova por causa da Covid-19. Com isso, o GP de Melbourne foi remarcado para os dias 19 a 21 de novembro.

A prova de Imola, na Itália, também teve sua data alterada, será disputada entre os dias 16 a 18 de abril e o GP da China ainda está em negociações sobre a data. Confirmado como sede do GP do Brasil até 2025, o Autódromo de Interlagos receberá as estrelas da maior categoria do automobilismo mundial entre os dias 05 e 07 de novembro. A temporada será encerrada no dia 12 de dezembro com o GP de Yas Island, em Abu Dhabi (se não houver adiamentos pela pandemia). Confira abaixo o calendário completo de 2021: