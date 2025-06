Fórmula 1 anuncia calendário de 2026 com GP de São Paulo

A direção da Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (10) o calendário da temporada 2026 com novidades e “disputas” com outros eventos de porte, como Copa do Mundo e 500 Milhas de Indianápolis. O campeonato do próximo ano terá a estreia do GP de Madri, ainda pendente de oficialização, a ausência do GP da Emília-Romanha, em Ímola, e a permanência do GP de São Paulo na mesma data, no início de novembro. Como vem sendo comum nos últimos anos, a temporada terá 24 etapas. E, seguindo o roteiro deste ano, terá início na Austrália, entre os dias 6 e 8 de março, e será finalizada em Abu Dabi, entre 4 a 6 de dezembro. O recesso de verão na Europa, com duração de cerca de um mês, acontecerá entre os GPs da Hungria (24 a 26 de julho) e da Holanda (21 a 23 de agosto).

A maior novidade será a entrada do GP de Madri, o que deixará a Espanha com duas provas na temporada. A primeira, mais tradicional, acontece em Barcelona, em junho. Três meses depois, a capital espanhola receberá sua primeira prova, num novo circuito de rua, que ainda precisará ser homologado. A etapa de Barcelona estará em seu último ano de contrato em 2026, com futuro incerto a partir de 2027. A corrida em Madri vai substituir no calendário o GP da Emília-Romanha, em Ímola. Assim, a Itália voltará a sediar apenas uma prova na temporada, em Monza.

Outra mudança acontecerá com o GP de Mônaco, a ser disputado no início de junho, abrindo a chamada “temporada europeia” da F-1. Tradicionalmente, a corrida nas ruas de Montecarlo acontecem em maio, coincidindo com o fim de semana da tradicional 500 Milhas de Indianapolis, nos Estados Unidos. Via de regra, as duas provas eram disputadas no mesmo dia, mas em horários diferentes. A partir de 2026, isso mudará. A prova da Fórmula Indy vai coincidir com o GP do Canadá, em Montreal, no dia 24 de maio. A corrida da F-1 será disputada exatamente no mesmo horário das 500 Milhas.

Uma outra coincidência com eventos de fora acontecerá durante o GP da Bélgica, no 19 de julho. Trata-se do dia da final da Copa do Mundo, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Corrida e partida de futebol, contudo, não devem ser disputados simultaneamente – a Fifa ainda não oficializou o horário do último jogo do Mundial. Esta mudança, envolvendo Mônaco e Canadá, visa melhorar o fluxo entre os GPs durante a temporada europeia. Neste ano, por exemplo, a disputa canadense acontece entre etapas europeias. Em 2026, será realizada após Miami, criando uma sequência geográfica mais lógica no campeonato.