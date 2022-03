Fórmula 1 anuncia corrida de rua noturna em Las Vegas a partir de 2023

A pista é desenhada com três retas, uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única sessão de chicane

Reprodução/Twitter/@F1 A Fórmula 1 voltará a ser disputada em Las Vegas após 40 anos



A Fórmula 1 anunciou que a cidade de Las Vegas voltará a sediar uma corrida de rua após 40 anos. Na noite da última quarta-feira, 30, em evento que contou com a presença do CEO da F1, Stefano Domenicali, também foi confirmado que a prova será disputada no período noturno. Desta forma, os Estados Unidos se tornarão o único país a ser palco de três corridas na mesma temporada da Fórmula 1 – o Grande Pêmio de Miami tem contrato até 2031, enquanto o acordo para a realização do GP de Austin vai até 2026.

A corrida em Las Vegas terá um total de 14 curvas e 6.12km de extensão. A pista é desenhada com três retas, uma sequência de curvas de alta velocidade e uma única sessão de chicane. A velocidade máxima prevista para ser atingida no decorrer das 50 voltas é de 342 km/h. Las Vegas já sediou corridas da Fórmula 1 em duas outras oportunidades, nos anos de 1981 e 1982. No entanto, esta será a primeira vez que a corrida passará pela famosa Strip de Las Vegas, um trecho da cidade repleto de luzes, cassinos e hotéis.

*Com informações do Estadão Conteúdo