Fórmula 1: Áustria aprova início da temporada em julho

Divulgação GP da Áustria de Fórmula 1 deverá ser o primeiro da temporada 2020



O governo da Áustria aprovou neste sábado (30) o início da temporada da Fórmula 1 no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, em duas corridas consecutivas sem público que serão realizadas nos dias 5 e 12 de julho.

“O projeto cumpre os requisitos para prevenir a propagação do coronavírus depois de uma revisão detalhada por parte dos especialistas, afirmou em comunicado o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober.

A aprovação das autoridades dependia de uma proposta detalhada por parte dos organizadores sobre como seria realizada a competição, minimizando as possibilidades de contágio.

No plano estão previstas “rígidas medidas de higiene, testes periódicos e controles de saúde para as equipes e todos os demais funcionários” que participem da organização da competição.

“As duas corridas de Fórmula 1 nos dias 5 e 12 de julho de 2020 em Spielberg, (no estado de) Estiria, serão realizadas sem espectadores”, enfatiza o comunicado do ministro, que destaca que os organizadores apresentaram um “projeto completo e profissional para prevenir infecções e contágios”.

O diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, já havia expressado no início do mês que a Áustria era o lugar ideal para o início do campeonato.

“É muito difícil encontrar o tipo certo de corrida no qual, desde o princípio, podemos controlar o entorno bem o suficiente para garantir a segurança de todos. A Áustria se ajusta muito em a isso. Tem uma aeroporto ao lado do circuito, e não está muito perto da cidade”, analisou.

A temporada da Fórmula 1, que deveria ter começado na Austrália, em março, já perdeu as dez primeiras provas. Os organizadores do campeonato acreditam que será possível realizar 15 corridas neste ano.

*Com EFE