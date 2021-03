Fórmula 1: Confira o design de todos os carros para a temporada 2021

Pré-temporada começa nesta sexta-feira, 12, no Bahrein, com as dez equipes realizando testes

Para quem estava com saudade da Fórmula 1, ela está de volta nesta sexta-feira, 12. Entre amanhã e domingo, as dez equipes irão realizar testes de pré-temporada no Bahrein. A atividade estava programada para acontecer em Barcelona, dos dias 2 a 4 de março, mas por causa do adiamento do GP da Austrália, que abriria o campeonato, as escudeiras e a FIA decidiram que, por questões logísticas e para diminuir custos, os treinos seriam em Sakhir, palco da abertura da temporada no próximo dia 28 de março. Dentro das pistas, o que chamará atenção dos fãs da velocidade serão os design dos carros. A maioria se manteve discreta, sem muitas mudanças nas cores, mas outras, como a Ferrari, investiram na ousadia e trouxeram cores ‘fora do comum’. Ficou curioso? Confira abaixo todos os carros que estarão na disputa pelo prêmio da temporada 2021 da Fórmula 1: